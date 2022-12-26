Bache mata a 4 personas en la carretera Monclova-Monterrey; ciudadanos acuden a taparlo

La nula inversión del Gobierno Federal en el mantenimiento y conservación de carreteras, dejó como saldo cuatro personas muertas y 20 lesionados, provocados por un enorme bache ubicado en el kilómetro 109 de la Carretera 53 Monclova- Monterrey.

Por medio de redes sociales, ciudadanos alertaron a los automovilistas del enorme bache, que en la última semana provocó accidentes fatales, y volcaduras con un saldo trágico de 4 muertos, y a pesar de eso, nadie reparaba el bache.

Tapan bache

Conscientes del riesgo, ciudadanos monclovenses encabezados por Pedro Magaña acudieron al kilómetro 109 con material de bacheo para reparar provisionalmente la arteria y de manera indirecta evitar que más personas mueran al circular por este tramo.

La medida voluntaria de los ciudadanos, generó el respaldo de la población que a través de redes sociales aplaudieron el gesto, luego que ninguna autoridad de conservación de caminos se hizo presente en el lugar pese a los accidentes y las víctimas mortales.