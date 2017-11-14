Bajarán precios en 356 negocios

A unos días del Buen Fin, la Cámara de Comercio tiene registrados 356 establecimientos comerciales que participarán con ofertas que van desde el 10 hasta el 50 por ciento de descuento en diferentes artículos.

El presidente de la Canaco Monclova, José María Gil de los Santos comentó que afortunadamente se ha tenido una buena respuesta de los establecimientos comerciales de la región, pues están interesados en participar en este proyecto.

Señaló que actualmente tienen 356 comercios registrados, los cuales han presentado su carta de intención en la cámara con las ofertas que tendrán disponibles desde el 16 al 20 de noviembre.

Aseguró que la intención es superar los más de 400 establecimientos registrados, por lo que esperan que en los próximos días continúen registrándose cada vez más para que participen en el fin de semana más barato del año.

“Lo que buscamos es que las personas consuman en los establecimientos locales que el dinero se quede en Monclova para fomentar nuestra economía pero sobre todo incentivarnos a seguir generando nuevas fuentes de empleo”, recalcó el líder de los comerciantes.

Asimismo, Gil de los Santos comentó que están trabajando en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quienes están realizando operativos de revisión en diferentes establecimientos.

Señaló que la principal finalidad de estos operativos es verificar que los comercios no inflen los precios de los productos para posteriormente venderlos con un supuesto descuento, sin embargo hasta el momento no se ha reportado ninguna situación sospechosa.

“El año pasado recibimos quejas en este sentido, pero afortunadamente la totalidad de las quejas que se recibieron fueron resueltas en ese mismo momento con los consumidores”, finalizó el líder de la cámara.