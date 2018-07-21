‘Bajo la lupa’ 16 ex alcaldes

La Auditoría Superior del Estado mantiene bajo proceso a 16 de los 38 ex alcaldes de Coahuila, que no pudieron comprobar irregularidades financieras durante su gestión entre los que se encuentran Monclova, Frontera, Nadadores y Lamadrid.

El Auditor Superior del Estado, Armando Plata comentó que correspondiente a la cuenta del 2016 existen al menos 16 ex alcaldes de los 38 municipios de la entidad presentan alguna irregularidad en las cuentas públicas del 2016.

En caso de no solventar se puede proceder de manera administrativa pueden ser turnadas a los órganos de control internos, mientras que los alcaldes que presenten irregularidades en el ejercicio 2017, con la modificación a la ley anticorrupción, serán canalizados al Tribunal de responsabilidades.

Dijo que en este momento los procesos están en integración pues se les da oportunidad de aclarar las irregularidades que presentan, pero al no hacerlo se tendría que recurrir a las instancias legales para que respondan conforme la ley.

Aseguró que en el caso de Frontera existe un proceso de amparo del ex alcalde, Amador Moreno López por la denuncia que se interpuso por las irregularidades que se presentaron en la cuenta pública.

Indicó que esta situación ya depende de la Fiscalía Anticorrupción, quienes se encargan de la integración de la denuncia por los delitos que resulten por las irregularidades en las cuentas públicas.

“Si son 140 entidades las que tienen que presentar una cuenta pública, al menos la mitad presenta alguna irregularidad que tiene que ser aclarado, es por ello que estamos trabajando en cada uno de los casos”, reconoció el funcionario.

Así mismo, Plata comentó que la auditoria ha presentado al menos 85 denuncias por diferentes irregularidades, mientras que de la cuenta del 2016 están en proceso algunas que podrían derivar en denuncia.

“Los procesos de fiscalización están un poco desfasados, incluso la cuenta pública del 2017 se presentó en abril del 2018, sin embargo estamos revisando detalladamente cada uno para verificar que todo esté en orden”, recalcó el auditor.