Monclova: Gabriel Enrique enfrenta atresia esofágica y espera cirugía

La vida de Gabriel Enrique apenas comienza, pero ya enfrenta una batalla que ningún recién nacido debería librar.

Con solo tres días de nacido, el bebé fue trasladado de emergencia desde Cuatro Ciénegas al Hospital General de Zona No. 7 del IMSS, en Monclova, donde especialistas confirmaron que padece atresia esofágica, una malformación congénita que impide que los alimentos lleguen al estómago y que solo puede corregirse mediante una cirugía de alta especialidad.

Desde entonces, cada hora de espera representa una nueva preocupación para su familia.

Reina Alejandra Torres Ibarra, tía del pequeño Gabriel Enrique Álamos Escutia, explicó que los médicos han realizado diversas gestiones para conseguir un hospital donde pueda practicarse la intervención quirúrgica; sin embargo, hasta ahora no ha sido posible.

El primer intento fue con el Hospital del IMSS en Monterrey, Nuevo León, pero la solicitud fue rechazada debido a la saturación del área de terapia intensiva. Posteriormente se enviaron solicitudes a hospitales de Saltillo y Torreón, aunque hasta el momento no existe una respuesta sobre la posibilidad de recibir al recién nacido.

Mientras tanto, Gabriel permanece hospitalizado, alimentado y atendido únicamente mediante los procedimientos que permiten mantenerlo estable mientras llega la oportunidad de ser operado.

La familia recibió una explicación que ha incrementado su angustia: conforme pasan los días, las probabilidades de éxito de la cirugía disminuyen. La intervención representa la única posibilidad para corregir la malformación y permitir que el bebé pueda alimentarse de manera normal.

¿Qué acciones se han tomado para ayudar a Gabriel?

En medio de la incertidumbre, los familiares también buscaron atención en hospitales particulares. Ahí recibieron otro golpe: el procedimiento tiene un costo cercano a 400 mil pesos, una cantidad imposible de reunir para esta familia originaria de la comunidad de San José del Aura, en el municipio de Progreso.

Hoy, su esperanza está puesta en que algún hospital con la infraestructura y el personal especializado pueda aceptar el traslado del pequeño antes de que el tiempo juegue en su contra.

¿Cómo puede la comunidad ayudar a Gabriel Enrique?

Quienes deseen brindar apoyo económico o solicitar información pueden comunicarse al 864 116 94 55, número atendido por Reina Alejandra Torres Ibarra, mientras la familia continúa esperando la llamada que pueda cambiar el destino de Gabriel.