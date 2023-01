Bloquean banco por retraso de pensión y golpean a clientes

MONCLOVA., COAH-.-Adultos mayores que cobran su pensión en el banco Citi Banamex mostraron su descontento bloqueando los ingresos por varias horas a la institución bancaria debido a que hubo un retraso en los pagos de sus pensiones, toda vez que fue hasta después de las 11 de la mañana que solo algunos de ellos recibieron sus recursos, aun y cuando cientos de personas realizaron la filas desde la madrugada de ayer lunes.

"Tengo 40 años cotizando y ni así me pagan mi pensión a tiempo, el IMSS liberó el pago desde muy temprana hora y aquí en el banco nos dicen que esperemos que no se ha depositado el recurso, la mayoría somos personas que cobramos el día primero de cada mes, sin embargo al ser este domino, el recurso debería de haber estado disponible desde las 5 de la mañana y no fue así".

Los jubilados y pensionados mencionaron que siempre han tenido problemas con este banco en particular, por esa razón la Secretaría del Bienestar les quitó la titularidad del pago del apoyo gubernamental, lo cual aseguran es la razón del retraso en la entrega de estos recursos.

Filiberto Castillo García y José Luis Pineda explicaron que la situación se presenta cada inicio de año debido a que siempre existe un retraso en el pago aun cuando el IMSS realizó su depósito en tiempo y forma, lo cual generó que bloquearan por un par de horas el ingreso al banco como medida de presión a un acto que consideraron injusto.

"Nos dijeron que no había sistema, luego que no se había depositado por parte del IMSS; puras mentiras, después de más de tres horas comenzaron a pasarnos por el área de cajeros sin embargo ya estando ahí nos dimos cuenta que el deposito no se había realizado a todos, por lo que consideramos una burla para nosotros que somos adultos mayores y que padecemos presión y diabetes, pero aun así aguantamos las espera".

Por su parte el señor Hermenegildo Román Peña dijo que anteriormente les pagaban incluso dos días antes de la fecha establecida, ya que de acuerdo a lo que marca la ley federal del trabajo, si cae la fecha en día inhábil deben adelantar el pago, lo cual el banco no realizo, sin importar que un alto porcentaje de los adultos esperaran el recursos para cubrir el pago de su despensa o de los servicios que se vencen en los primeros días de este 2023.

Es importante mencionar que fue después de las 11 de la mañana que por parte de los trabajadores del banco se solicitó a los adultos mayores que hicieran de nueva cuenta una fila para que pudieran ingresar a la institución bancaria y de esa forma recibir su pagos, sin embargo se toparon muchos de ellos con la sorpresa de que no a todos les habían realizado este depósito que por ley les corresponde.

Y golpean a clientes

Luego de que un grupo de adultos mayores protestaran al exterior de la sucursal del banco Citi Banamex ubicado en el Boulevard Harol R. Pape, usuarios de dicho banco se quejaron y aseguraron haber recibido golpes por parte de los adultos mayores, por lo que tuvo que llegar al policía a calmar los ánimos.

La señora Elsa Suárez Flores aseguró que los adultos mayores que se manifestaron la mañana de ayer en la sucursal bancaria antes mencionada, no le permitían el ingreso y luego presuntamente forcejearon con ella para evitar que saliera del área de cajeros automáticos, esto debido a que se encontraban molestos porque el personal del banco no les pagaba la pensión en tiempo y forma.

Molesta, la señora Esla llamó a los efectivos de Seguridad Pública para que pusieran orden en el lugar, toda vez que hubiera manoteos, rasguños y empujones por parte de quienes ahí se encontraban.

Los elementos de Seguridad Publica municipal llegaron al banco a bordo de tres patrullas, pero solo se cercioraron de que todo estuviera en orden, retirándose del lugar minutos después de la denuncia realizada por la supuesta afectada.

"No se vale que porque son adultos mayores se crean intocables, los usuarios del banco no tenemos la culpa de que no les pagaran en el horario que ellos necesitaban, en mi caso me tumbaron el cubre bocas, me golpearon en el brazo y la cara, la gente que estaba dentro del banco me tuvo que ayudar para que yo saliera del cajero y por eso solicité la presencia de la policía".