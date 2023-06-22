Bloquean trailers paso en el Pape

Trailers bloquearon la pasada de automovilistas sobre el bulevar Harold R. Pape a la altura del puente de la colonia Obrera Norte, por alrededor de 20 minutos los vehículos se quedaron estáticos hasta que los choferes llegaron a mover las unidades.

Generalmente estas unidades permanecen estacionadas en este lugar, entre el puente de la colonia Obrera Norte y el puente de la Industrial, sin embargo, ayer por la mañana un tráiler color rojo con las placas 01UM2H el cual transportaba rollo de metal cubierto con lona, no dejaba que los vehículos pasaran y se incorporaran al bulevar.

Fueron 4 las personas que permanecieron por minutos en el lugar e incluso se reportó el caso a Seguridad Pública como Transporte y Vialidad para que acudieran a resolver la situación, antes de que llegaran las unidades al lugar, se presentó el chofer del tráiler que por fortuna no tardó mucho más y acomodó la unidad.

Cabe destacar que cuando algún automovilista sufre una ponchadura de llanta o algún desperfecto en su vehículo, al bajar el puente, no hay donde pueda estacionarse, porque el lugar siempre está invadido por los vehículos de carga

Los automovilistas afectados hicieron un llamado a Tránsito Municipal para que pongan orden y que esto no vuelva a ocurrir, pues algunos pueden tener prisa por llegar al hospital, a sus trabajo y otros compromisos.

Autoridades mencionaron que estarían al pendiente de la situación para que los vecinos del sector y quienes pasen por el lugar no tengan los mismos problemas, pues es una arteria que es muy concurrida y podría ocasionar un caos vial.