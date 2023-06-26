Brinda el Alcalde exitoso apoyo a deportistas

David Galván, "El Keniano", reconocido atleta monclovense y uno de los organizadores de la carrera 5K NLR, que se llevará a cabo el 13 de agosto, visitó al alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, para invitarlo a formar parte del presídium durante la conferencia de prensa, donde se darán a conocer de manera oficial, los detalles, en relación a los premios, contenido del kit y la rifa que se llevará a cabo, al finalizar la carrera; esta invitación se hace en reconocimiento por el gran apoyo que el alcalde ha brindado al deporte local.

Será el próximo miércoles 28 de junio, cuando se lleve a cabo esta rueda de prensa, en la se darán a conocer de manera oficial, los premios, bonos por tiempos y todo el contenido del kit que se entregará a los participantes, y también se darán a conocer los premios que serán sorteados entre todos los participantes al final de la carrera.

En cuanto a las inscripciones, Galván mencionó que va bien, y agregó que hasta el momento se han registrado poco más de 400 personas, y aunque faltan cerca de siete semanas para que se lleve a cabo la carrera, se espera un aumento significativo en las inscripciones durante la última semana, ya que muchos participantes suelen esperar hasta el último momento para hacerlo.

Informó que son mil kits los que se han preparado para igual número de participantes, estos incluyen playera, número y medalla, entre otros artículos que conforman el kit; dijo que estos paquetes serán entregados a los participantes para su identificación.

La carrera 5K ha generado gran expectativa entre la comunidad deportiva y la población en general, porque es un evento que proyectará a Monclova en el plano nacional, porque esta carrera es considerada como una de las mejores en su tipo, y se espera la participación de corredores de otros estados del país y el extranjero.