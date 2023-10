Brotan aguas negras en la colonia FSTE

MONCLOVA; COAH.-Tras las precipitaciones pluviales que han persistido en Monclova, el agua de drenaje de toda la ciudad está brotando del Cárcamo de la colonia FSTE, grave problema de salud el que se pudiera desencadenar si no se atiende a la brevedad. Las familias afectadas tan solo de este sector son 300 mientras que de Villas del Norte un aproximado de 800 familias.

Lo anterior fue dado a conocer por Lucia Flores, vecina de este sector y quien señaló que han solicitado la intervención de las autoridades correspondientes sin que al momento se brinde una solución.

"Lo que se tiene que hacer es darle mayor volumen, porque reducen el volumen del cárcamo, de 8 pulgadas está reducido a 10, ya tenemos más de 8 años tratando de que hagan esto que encaucen todas las aguas negras."

"Esto trae y conlleva problemas de salud, no quiere intervenir el sector salud, no quiere intervenir el gobierno municipal, porque no hay presupuesto ese el argumento y crece más de un metro de altura tres alcantarillas por el camino antiguo a Hermanas" mencionó.

Explicó que actualmente las aguas negras brotan en el cárcamo más de un metro, y consigo, ratas basura y excremento de la ciudad de Monclova.

"Tenemos el agua contaminada, tenemos estudios y análisis de agua contaminada donde aparte de que tenemos el problema de drenaje ya tenemos el agua contaminada, mientras que SIMAS solamente han colocado unas pastillas de cloro" finalizó.