Buena estrategia exhibir a los hombres violentos

Exhibir a hombres violentos y que no dan pensión a sus hijos ha sido una buena estrategia para prevenir la violencia física emocional y económica para las mujeres, señaló Hiradier Huerta Rodríguez; Magistrado del Tercer Tribunal Distrital.

Comentó que estos hombres violentos y deudores alimenticios ya están en la plataforma del Poder Judicial, es una estrategia para proteger a las mujeres y cualquier persona puede tener acceso a la consulta.

"Sí ya saben que está en la lista y es un hombre violento es una medida de prevención, sí es un deudor alimentario, ya no van con los ojos vendados ya saben a lo que van", comentó.

Aclaró que no todos son malos o no porque cayeron en un error no quiere decir que no lo pueda superar, tal vez es un hombre que cometió un error en su vida pero puede superarlo, debe tener otra oportunidad y para eso existen las terapias a través de las instituciones.

Señaló que empiezan a corregir su conducta y se puede suprimir de estas listas, el incumplimiento de las obligaciones básica familiar si amerita prisión, aunque hay hombres que han sido procesados ninguno ha sido sentenciado ya que llegan a una conciliación que es lo que se busca, los alimentos para los hijos.