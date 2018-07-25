Busca Coahuila mayor intercambio comercial

Austin, Texas.- El Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Gerardo Berlanga Gotés, con la representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, asistió a la Asamblea del Comité Consultivo sobre el Comercio Fronterizo, mismo que encabeza el Secretario de Estado de Texas, Rolando Pablos.

Este Comité está integrado por oficiales de comunidades fronterizas, operadores de puentes internacionales, puertos marítimos, representantes de compañías de ferrocarriles y la comunidad de negocios fronterizos de Texas.

Berlanga Gotés informó a los integrantes del Comité las fortalezas con las que cuenta Coahuila en el tema de desarrollo económico y de infraestructura.

El objetivo del Comité es crear un plan de desarrollo de infraestructura y transportación que tome en cuenta cómo mejorar el comercio dentro de Texas y México. La reunión se celebró en la oficina del Departamento de Transportación de Texas, en Austin.

En su intervención en esta reunión, Berlanga Gotés informó a los integrantes del Comité las fortalezas con las que cuenta Coahuila en el tema de desarrollo económico y de infraestructura.

Mencionó que en el primer trimestre del año nuestro estado logró captar una inversión extranjera directa del orden de 486.4 millones de dólares, 74 por ciento más que en el mismo período de 2017.

Agregó que Coahuila es un estado con gran potencial en fuentes de energías renovables y no renovables, por lo que se ha dado a la tarea de apoyar este sector mediante la elaboración del “Programa Estatal de Infraestructura para Apoyo del Sector Energético”, primero en su tipo a nivel nacional.

Asimismo, expuso que en materia de infraestructura carretera se han realizado importantes inversiones para lograr la modernización de los ejes carreteros que conectan de manera eficiente a Saltillo y Torreón con los puertos fronterizos de nuestro estado.

Además de que se tiene el reto de construir libramientos que mejoren los tiempos de recorrido y acercar estos puertos fronterizos al corredor nacional Matamoros – Mazatlán.

Recordó de igual manera los tres puentes internacionales vehiculares y uno de ferrocarril con que cuenta Coahuila en sus 512 kilómetros de frontera con Texas, este último el de mayor importancia a nivel nacional.

El Comité Consultivo sobre el Comercio Fronterizo de Texas desarrolla estrategias y ofrece recomendaciones al Departamento de Transportación de Texas, a la Legislatura y al Gobernador, sobre todo en cómo tratar con asuntos de la más alta importancia relacionados con el comercio fronterzo y la infraestructura fronteriza de la que depende.

La asistencia del representante de Coahuila fue muy importante ya que provee una perspectiva necesaria para encontrar mejores soluciones a los desafíos que enfrenta el comercio entre esto dos estados en temas de transportación a lo largo de su frontera compartida, y da la oportunidad ideal para incrementar la colaboración entre Texas y Coahuila y fortalecer así su relación comercial.