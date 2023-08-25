Busca FIME en Saltillo puestos para alumnos

La Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica realiza gestiones con las cámaras empresariales de Saltillo para colocar a sus egresados ante la poca oferta que hay en la región centro, así lo informó el director Roberto Adán Sánchez.

Actualmente ingresaron 200 alumnos en la carrera de ingeniero biomédico pero en total hay 991 alumnos en la facultad de la Universidad Autónoma de Coahuila, y debido a la situación que hay en la región centro por el tema de Altos Hornos de México y el pleito con el Gobierno Federal, es que se han hecho gestiones desde hace meses.

Roberto Adán Sánchez dijo que están haciendo convenios con empresas de la región centro y sobre todo de otras ciudades como Saltillo, con quien busca tener acercamiento con las cámaras empresariales para ofertar a los ingenieros mecánicos, electrónicos, en sistemas y biomédicos.

“Estamos haciendo todo lo posible para que cuando nuestros jóvenes egresen de las carreras tengan lugares donde acomodarse ya que tuvimos que recurrir a otras empresas al parar AHMSA definitivamente”.

Las empresas con las que tienen convenio son Transportes Coahuila Durango, Trinity, Nasa, Arcosa, Simas, Iron Caster, Nemak, entre otras.