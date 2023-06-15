Busca Fiscalía a asesino de Jesús

La Fiscalía General del Estado no ha dado con el paradero del presunto asesino de Jesús Martin, joven de 18 años de edad y que perdió la vida el pasado fin de semana al ser arrollado por una camioneta Chevrolet Equinox en color celeste.

El delegado en la región centro Rodrigo Chairez Zamora informó que ya se cuenta con una carpeta de investigación avanzada pero no se ha concluido, de la fecha al momento por algunos aspectos técnicos.

“El objetivo en primer orden, es darle una respuesta a la familia que pierde un ser querido, y en funciones a esto es el detalle que tiene que agotar el ministerio público para dar una respuesta legal y satisfactoria la familia.

Destacó que en las próximas horas se habrá concluido la carpeta, hay un señalamiento y temas que se deben de reservar pero no hay persona asegurada relacionada con este evento.

“Fue lo que tomó más tiempo, determinar lo más apegado a la realidad posible, lo que pudo haber ocurrido, en estos casos cuando aún no se tiene un proceso iniciado, tenemos que acudir ante la autoridad judicial exponer los hechos, los datos de una versión que se corrobora en unos datos de prueba y que no pudiéramos compartirlo por respeto a la familia, porque saben están atravesando por la pérdida de un ser querido” finalizó.