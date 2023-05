Busca Ismael Leija a Miguel Riquelme

FRONTERA COAH-. Ismael Leija Escalante; líder del Sindicato Democrático aprovechó la visita del Gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís para hablar de lo sucedido en Monclova, le hizo saber que no permitirá que los "napos" se quieran apoderar de lo que les pertenece, asegurando que los obreros lo que menos quieren es violencia y menos afecta a gente inocente.

El líder sindical mencionó que siempre que el gobernador anda en la región acuden a saludarlo porque corresponde a las peticiones y los ha apoyado mucho durante su gestión, comentó que obviamente se tocó el tema del conflicto entre los obreros.

"Yo me siento muy mal, me da pena, me da mucha vergüenza pero no vamos a permitir que nos quiten lo que es de nosotros, ellos presumen y presumen que son los titulares podemos demostrar con papelería", comentó.

Dijo que cuentan con papelería del recuento ganado, hay un acta con inspectores federales y todo lo demás, los contrarios han metido amparos se los han desechado, han metido recursos como en la revisión de reclamación se los han rechazado, explicó que se tiene una sentencia pendiente que pasó a la Suprema Corte de Justicia y regresará al Décimo Tribunal.

"Lo que menos queremos es violencia, según está por llegar la inversión y que ya no falta nada, esto afecta, lógico que a ningún inversionista le gusta meter su dinero cuando pasan estas cosas", comentó.

El recinto de la Sección 288 sigue resguardado por la policía, el líder sindical comentó que están de acuerdo porque no quieren más violencia, son padres de familia, ellos (Los Napos) traían mucha gente extraña que nada tienen que ver con las dos plantas e incluso se dice que vinieron de otros estados.

"Al gobernador es al que le corresponde se ha presumido tanto la seguridad que prevalece en el Estado y nosotros dando ese espectáculo, no intervino ninguna autoridad pues la camioneta roja pudo haber matado gente y no pasó nada, esto no es autonomía sindical, eso ya es homicidio, si nos querían linchar a los que estaban en la papelería", comentó.

Agregó que lamentablemente hay mucha gente inocente ¿quién va a pagar esos daños?, eso es lo que no quieren, por eso se acercaron al gobernador porque es al que le corresponde ya que los contrarios están aprovechándose de la situación de AHMSA, que no hay nómina, que no hay prestaciones pero reiteró que mientras Altos Hornos no camine puede llegar Superman y no va a solucionar nada.