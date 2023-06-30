Busca Jericó una tarifa equilibrada

El Diputado Federal Jericó Abramo Masso buscará cambiar la ley y reclasificar la medición como tabulador de energía eléctrica en Coahuila, esto ante la negativa del partido de Morena sobre la prórroga de pago para la región centro, desierto y carbonífera debido a la crisis de AHMSA.

Se funcionario se reunió con los empresarios que conforman la Unión de Organismos Empresariales (UOE), quienes le plantearon que se gestione un apoyo para las empresas como para la ciudadanía en general en el alto pago de la energía eléctrica ante el intento calor que hay en la región centro.

Jericó Abramo Masso externó que quiere hacer un cambio de tarifa para la región que enfrenta las altas olas de calor, señaló que Baja California que tiene altas temperaturas cuenta con una tarifa de .74 por kilowatt, en Monclova es clasificación 1D que es de 1.40 por kilotawtt, es decir el doble.

“Trabajaremos para que le ley se haga realidad y que nació en Monclova, que sea una tarifa del 30 al 40 por ciento más económica, que se vuelva a sacar el promedio de las temperaturas por parte de la Comisión Reguladora de Energía que le presenta cada mes los resultados a la Secretaría de Hacienda para que de subsidio”.

El Diputado Federal mencionó que debe haber un cambio en el método de medición, por ejemplo en Múzquiz donde miden la sierra y la cabecera, y solo promedian los grados entre las dos, sin tomar mucho en cuanto la zona donde viva el mayor número de gente.

“También propuse que se discuta la posibilidad de generar un descuento nacional para las dos semanas de calor que hubo, que haya un incentivo por la CFE y la Secretaría de Energía, a todos los usuarios que hayan registrado cambio de hasta 3 grados o incremento en consumo del 20 por ciento”