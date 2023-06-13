Busca Leonardo preservar tradición

Buscando preservar la tradición que data del siglo XIX, Leonardo Flores Camarillo llegó a Monclova para tocar el organillo, junto a su familia pasan las infernales tardes de más de 43 grados centígrados tratando de brindar alegría a la población y recaudar un poco de dinero para su sustento.

Su amor por el organillero nació gracias a un tío que también se dedicaba a lo mismo, le gustó de inmediato las canciones y las melodías, lleva un año dedicándose a ello y hace poco empezó a recorrer el país junto a su esposa Rosaura de 19 años, su hijo Irving de apenas cuatro meses y su hermana Arely de 17 años.

Por necesidad la familia tuvo que salir de la Ciudad de México debido a que hay un gran número de organilleros que acaparan a los turistas y al resto de la población, obteniendo pocas ganancias día con día.

Cabe destacar que en el 2016 había alrededor de 500 organilleros, además de los informales, provocando el ocaso de la misma profesión.

“Tuvimos que salir de la ciudad porque hay muchos como yo allá y porque la tradición se está perdiendo en México, decidimos movernos para que la tradición siga en otras partes del país. Otros compañeros también han recorrido todo el país en busca de recursos, para nosotros es la primera vez”.

Aunque el organillo es un instrumento de origen alemán, los mexicanos lo hicieron suyo, siendo un ícono uno de los instrumentos más populares en las plazas y avenidas del país.

Leonardo y su familia, llegaron hace una semana a Monclova, están rentando un cuarto en la calle 11 de la colonia Hipódromo, en estos días han trabajado tocando sobre el bulevar Harold R. Pape, en la Zona Centro de Monclova y el fin de semana en la pulga de la lechería.

Dependiendo de cuánto logren ganar es el tiempo que estarán en la región centro, pueden ser dos semanas o hasta el mes, pidió el apoyo de la población para que le den algunas monedas o si ellos gustan, ropa o comida para pasar los días en Monclova.