Busca presidir al Colegio de Notarios

Guadalupe Díaz Carranza; candidata a presidir el Colegio Nacional de Notariado Mexicano, estuvo en Monclova para dar a conocer su propuesta de trabajo que tiene la plantilla "Contigo sí" a fin de convencerlos y obtener su voto de confianza para la elección del próximo 12 de noviembre en Monterrey,

Su planilla la integran notarias y notarios de todo el país con gran trayectoria, experiencia, ejes vectores de la campaña, hasta el momento son dos planillas las inscritas. Señaló que en su caso la avalan los 12 años formando parte de los consejos nacionales, ha tenido la fortuna de presidir el colegio local en Oaxaca, fue por unanimidad.

Ella fue vicepresidenta de la zona sur en dos ocasiones, ha sido parte de representantes de estados del sur para trabajos del Infonavit y actualmente es secretaria de finanzas del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

Quienes la acompañan en su planilla, la mayoría han sido presidentes de colegios, son académicos en jornadas nacionales, es una planilla plural en cuanto a equidad de género y del origen de cada uno de los integrantes ya que están representado 15 estados, por lo que escucharán las voces del notariado en el país.

Señaló que el principal objetivo es la defensa del notariado, no una defensa agresiva sino buscar la comunicación con las autoridades de manera respetuosa pero firme, buscando ejes para llevar a cabo la función notarial.

Dijo que la reforma al artículo 121 Constitucional que se hizo ver a la legisladora Olga Sánchez Cordero que había algunas disposiciones no óptimas para el notariado mexicano, por eso esa reforma está detenida y ella asumió el compromiso de que no iría adelante si no fuera con la aprobación del notariado mexicano.

Entre varios puntos de esta reforma, era elevar el rango Constitucional la fe pública, que el acceso a la fe pública fuera a través de exámenes de oposición, es beneficiosa, pero quería que se jubilaran notarios a los 75 años de edad cuando la media nacional es de 65 años y los nombramientos son de carácter vitalicio, por eso los notarios no están preparados para en 5 años tener que jubilarse, o liquidar al personal porque muchas familias dependen de las oficinas.

Otro punto fue que pretendían desaparecer la figura que existe en varios estados, del notario auxiliar, el súplete y supernumerarios cuando en muchos estados, casi la mitad del notariado está bajo este esquema.

"Ella lo entendió lo tomó de manera responsable y es por eso que esta reforma no prosperó, está detenida con el compromiso que no seguirá adelante sin ir consensada con el notariado, si lo dan para adelante va a hacer con las modificaciones que el mismo Colegio Nacional hizo ver a la senadora", comentó.

SUPLENTACIÓN DE LA IDENTIDAD DE NOTARIOS.

En el plan de trabajo, quieren invertir en tecnología para otorgar seguridad y certeza jurídica y tranquilidad al notario y a los usuarios, desarrollando dispositivos biométricos para identificar la identidad de las personas, el sello notarial digital que es una herramienta que ayudará a combatir los documentos apócrifos.

En Jalisco hay mucho problema de este tipo, la idea es desarrollar estas tecnologías a nivel nacional, ay recursos y se usarán para eso, para eso es el patrimonio del Colegio Nacional.

Son herramientas que el Colegio Nacional pone a disposición de notarios a un costo accesible porque quien se lleva el gasto fuerte es el colegio nacional y proveedores que desarrollan estas medidas de seguridad.