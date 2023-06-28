Buscan a bebé de 7 meses

CASTAÑOS; COAH.- La señora Citlali Mata busca desesperada a su pequeño hijo de siete meses de edad y de quien se presume esté fuera del país.

A través de redes sociales la señora Citlali Mata difundió una fotografía de su pequeño bebé solicitando el apoyo de la comunidad para dar con el paradero de su hijo.

El pequeño es de tez blanca, nacionalidad americana, su madre es de Castaños, misma que añade un número de teléfono a donde poder comunicarse para dar con el paradero del menor.

Para periódico la Voz se informó que los padres del pequeño Rogelio se separaron meses atrás, y hace una semana el padre Rogelio Luna quien se encontraba en Estados Unidos viajó a México para ver a su primogénito, sin embargo surge un pleito entre pareja y la mamá del pequeño resultó golpeada, además de arrebatarle a su hijo.

Al día siguiente acuden a donde estaba el menor con su padre y ya no encontraron a nadie en el lugar, la familia de Citlali la han acompañado ante autoridades correspondientes para interponer la denuncia por secuestro, al momento no han dado con su paradero.

Cualquier información que pueda dar con el paradero del menor comunicarse al número 866 106 80 89.