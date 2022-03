Buscan al Cuate Chuy

Desde la tarde del pasado martes que no se sabe nada sobre Jesús Antonio Alemán Briseño "Cuate Chuy", sus familiares lo están buscando y pidieron el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

El cuate es muy conocido en la zona centro de Monclova pues normalmente se les puede ver junto a su hermano por las calles de este lugar platicando con los comerciantes, normalmente los cuartes son dos hermanos y ambos padecen de sus facultades mentales.

"Se busca Cuate Chuy, Jesús Antonio Alemán Briseño, en la segunda foto así anda vestido, por favor nos pueden ayudar a compartir, sí lo has visto 8666 336219. 866 2005205 en Monclova; Coahuila, México", es el mensaje que publicaron los familiares del cuate para la ciudadanía, acompañado de una fotografía con la vestimenta que traía el día que desapareció.

¿Mecedes Alemán es su hermana y dijo que desde el martes alrededor de las 3:30 pm le dijo a su familia que iría a la escuela pero no nunca llegó, se fue para otro lado, el lugar donde estudia está sobre el Harold R Pape frente a galerías Oyoki, el vestía pantalón negro, suéter negro, botas cafés y la mochila negra.

Comentó que el cuate no maneja celular, no sabe leer, ni escribir, no sabe el valor del dinero esto debido a su enfermedad que es déficit de atención. No es la primera vez que desaparece, pero sí es la primera vez que ha pasado más tiempo.

Ya se puso denuncia ante la autoridad correspondiente, sus familiares descartan la posibilidad de que alguien e lo haya llevado, esperan que se haya ido a casa de algún amigo u otra situación, esperan que se encuentre bien.