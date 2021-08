Buscan alianza Posco y Ternium

El líder empresarial, Alejandro Loya comentó que gracias al aumento del acero la empresa vale tres veces más aproximadamente, de lo que se había negociado, es precisamente esto las reacciones del rompimiento.

Mencionó que hay empresas de mayor envergadura que Villacero, que debido al costo alto del acero están muy interesadas en AHMSA.

"Ancira está abierto a que haya una renegociación con Villacero o revisar las opciones que le han presentado otras empresas, no se ha roto la negociación, lo que se rompió fue el acuerdo anterior que quedó sin efecto pero las negociaciones siguen vigentes, pero hay nuevas figuras, otras empresas interesadas como Posco y Ternium, todas estas tienen trabajo con AHMSA incluido Villacero", comentó.

"Se necesita de un mensaje positivo a la gente de Monclova, a la planta misma, dejar el discurso de lo que pasa entre los probables socios, un mensaje en el sentido de que AHMSA quiere salir adelante", señaló Alejandro Loya; presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación

En rueda de prensa, el presidente del organismo empresarial mencionó que se necesita saber que la empresa quiere aumentar y sostener la derrama económica dentro de la ciudad.

"Hay dos caminos que la meta es tanto, que se está recorriendo el camino y que nos den un futuro promisorio que no esté muy lejano, independientemente de la fusión o no, pero que lo diga Alonso Ancira", señaló.

Lo anterior luego de que se diera a conocer que las negociaciones entre Altos Hornos de México (AHMSA) y Villacero había quedado sin validez.

Alejandro Loya comentó que para algunas empresas hay flujo de dinero, gracias a las ventas del acero, que tiene un costo muy alto, ha podido reactivar algunos trabajos dentro de la planta, hay mantenimientos que han hecho derrama económica, se habla de 12 millones de dólares en inversiones, eso reactiva a algunas empresas que están recibiendo pagos atrasados en un porcentaje, así como de los trabajos nuevos.

La producción va a seguir igual, se planea llegar a las 160 mil toneladas para el próximo mes, hay mucho trabajo que hacer para elevar la producción, se requiere materia prima y eso implica poner más dinero, eso dificulta de alguna manera u otra.

"Hay una parte de empresarios que definitivamente ya no pueden trabajar, en caso de Canacintra son un promedio de 40 empresarios, pero en total son más de 300 o más porque hay algunos que no están en cámaras empresariales, ellos ya no están trabajando con la empresa por una causa u otra", comentó.

En relación a sí han iniciado algún proceso penal no hay situación en ese sentido, hay pláticas con algunos empresarios que han querido organizarse, pero no han procedido pues ya empezó el flujo.

Empezarán dialogo con empresarios para generar alguna estrategia porque habrá cambios en relación a lo que Ancira y su grupo hará con AHMSA, debido a esta situación y a los movimientos que habrá, por eso posiblemente se esté pronunciando el sindicato.

SE NECESITA INVERTIR DE 300 A 500 MILLONES DE DOLARES.

AHMSA no ha podido superar las 280 mil toneladas de producción mensual, ante esto señaló que para lograr la meta se necesita invertir mucho dinero en la empresa, se hablan de 300 a 500 millones de dólares para mantenimiento urgente a sus líneas, poder recuperar la capacidad, aumentar capital de trabajo, más materia prima y mejorar situaciones de logística, mano de obra entre otras cosas.

"El mercado está pidiendo ese volumen de hasta 300 mil toneladas, pero no hay condiciones para eso, irá poco a poco aumentando, pero los 2180 toneladas es la meta, pero se requiere de un camino largo", comentó.