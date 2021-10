Buscan arreglo por desfalco en la 288

A una semana de que se lleve la audiencia en contra de los ex funcionarios de la Sección 288 implicados en el desfalcó de la tesorería, el Secretario General el Comité Nacional mencionó que existe interés de los abogados por establecer un dialogo, pero hasta el momento no se ha tenido ningún acercamiento.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático dijo que los abogados de los ex funcionarios han mandando mensajes de que quieren platicar, por lo que están dispuestos a escucharlos.

Señaló que hasta el momento no se ha tenido ningún acercamiento, no hay nada al respecto y las cosas se mantienen igual, por lo que el próximo 15 de octubre se llevará la audiencia para el desahogo de pruebas.

El líder sindical confía que las autoridades hagan justicia a los trabajadores y se reintegre el dinero que fue sustraído de las cuentas que pertenecen a los obreros.

Mencionó que no están cerrados al dialogo, ya que en repetidas ocasiones ha señalado que no se está buscando que los ex funcionarios vayan a prisión, sino que se reintegre el dinero y que el daño que se ocasionó a los trabajadores sea resarcido.

"Yo siempre lo he dicho lo que menos queremos es que vayan a prisión, es lo último que se busca, lo que queremos es que ese daño quede resarcido y se recupere ese fondo porque ahí está el faltante".

Reiteró que no se ha tenido ningún acercamiento, por lo que se continúa su proceso y verán la próxima semana el resultado de la audiencia.