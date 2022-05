Buscan con volantes a Cristopher

En postes, calles, paradas de autobuses, centros comerciales, plaza principal, iglesias de Monclova y Castaños, han colocado volantes en los que se pide información sobre el paradero de Cristopher Anguiano Flores, el joven que tiene una semana sin aparecer.

Como parte de las acciones de búsqueda de Cristopher Anguiano Flores, su madre Claudia Flores, su pareja, un hermano de Cris y cuatro amigos de la familia, salieron a las calles para pegar estos carteles en lo que aparece sus fotografías, como mujer y como hombre.

Con la esperanza de encontrarlo, de saber sobre su paradero o simplemente saber que está vivo, es que la familia decidió implementar esta acción para que la gente se una a su búsqueda, en estos volantes otorgan dos números telefónicos a los que la gente se puede comunicar, son el 8661412274 y 8661891610 o bien al número de emergencia 911.

"Siento que no están haciendo su trabajo", señaló Claudia Flores respecto a la labor de la autoridad en cuanto a las acciones que aseguró, no han hecho para encontrar a su hijo, mientras que ella y su familia se encuentras devastados.

Señaló que apenas el pasado sábado por la tarde el personal de la Fiscalía de Personas Desaparecida empezó a comunicarse con ella, cuando ella interpuso la denuncia desde el pasado jueves.

Mencionó que se encuentra mal, triste por no saber de su hijo Cristopher pues no concibe la idea de que su hijo no se ha comunicado con ella en todos estos días, ya que asegura que jamás la dejaría con esa preocupación.