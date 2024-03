Buscan trasladar al joven daniel a Galveston, Texas para una mejor atención

La señora Sandra Sánchez, madre del joven Daniel Herrera, quien resultó herido en un incidente ocurrido en un reconocido restaurante debido a una explosión, está buscando trasladar a su hijo a la ciudad de Texas. En Texas, hay una clínica especializada en brindar servicios médicos y rehabilitación a pacientes con quemaduras.

El hermano de Daniel compartió a través de sus redes sociales que su madre permanecía orando cerca de las tres de la madrugada de este sábado, debido a que su hijo estaba experimentando intensos dolores tras la cirugía a la que fue sometido.

“Aunque Daniel está bajo los efectos de la anestesia, está experimentando un cuadro de trauma en el que grita que se está quemando. Está llorando y llamando a su madre en medio del dolor.

Pero ella no deja de orar, no deja de clamar a nuestro Dios, tiene un buen rato de rodillas y lo único que suplica es - Has un milagro mi Dios!!!!

Que difícil es ver todo esto pero se que Dios tiene el control de todo, familia sigamos orando por Daniel, las quemaduras no son lo más fuerte qué pasó, lo más fuerte es el trauma, los miedos, la tristeza y muchas cosas más”

La familia está desesperada por encontrar una solución que alivie el sufrimiento de Daniel y están solicitando ayuda para poder trasladarlo a la clínica en Texas lo antes posible.