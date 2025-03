Buscan unificar criterios de grupos de ex obreros

MONCLOVA;COAH.- En representación del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Sánchez Chávez sostuvo una reunión con representantes de cinco grupos de ex obreros de AHMSA. El encuentro tuvo como propósito principal unificar criterios entre los distintos grupos para estructurar una petición conjunta dirigida al Ejecutivo Federal, basada en las demandas y derechos que los ex trabajadores reclaman.

Durante la reunión, cada uno de los representantes expuso sus inquietudes y argumentos, destacando la importancia de presentar una solicitud bien fundamentada y consensuada. Los cinco grupos acordaron trabajar en conjunto para consolidar una propuesta que refleje de manera equitativa las exigencias de todos los afectados. El punto central de la petición es la compensación del cinco por ciento, la cual consideran un derecho legítimo.

Entre los asistentes estuvieron Santos Ortiz Alvarado, presidente de la Mesa Directiva de Ex Obreros de Coahuila de Frontera; Ruvalcaba, presidente de Ex Obreros Coahuila A.C.; Rodolfo Carrizales Becerra, presidente del Grupo Sacramento de Lamadrid y Monclova; Lauro Marín Castillo, representante de Ex Obreros de Castaños; y Juan José Mona Castro, de Monclova y Arteaga. Cada uno de ellos refrendó su compromiso de seguir adelante con el proceso de negociación.

Una vez que la petición quede unificada, será entregada formalmente al Ejecutivo Federal. Además, se informó que la presidenta ya está al tanto del tema de AHMSA, lo que brinda una perspectiva positiva para la gestión y resolución de la solicitud. Los representantes confían en que esta acción conjunta fortalecerá su demanda y agilizará el proceso para obtener una respuesta favorable.