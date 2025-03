Revive ViX el impactante documental sobre el caso de Héctor Rangel.

La plataforma de streaming VIX ha puesto a disposición del público el documental “Anatomía del Mal: el caso Rangel”, una producción basada en una exhaustiva investigación periodística llevada a cabo por el equipo de N+DOCS.

Este trabajo, que tomó dos años de preparación, documenta el caso de Héctor Rangel, un joven desaparecido en Monclova, Coahuila, en 2009, en un contexto de violencia y colusión entre autoridades y crimen organizado.

El documental, dirigido por Everardo González y producido por Denisse Maerker, presenta un relato profundo y conmovedor sobre la lucha de Brenda Rangel, hermana de Héctor, quien desde hace más de una década busca respuestas y justicia. A través de entrevistas con familiares, autoridades y los propios perpetradores, la producción expone la impunidad y el miedo que han marcado la crisis de desapariciones forzadas en México durante los últimos 15 años.

El equipo de N+DOCS utilizó herramientas digitales e inteligencia artificial para reconstruir los hechos y dar voz a los involucrados, empleando técnicas innovadoras como la sustitución de rostros para proteger a los testimonios.

En este trabajo existe apoyo documental publicado por Periódico La Voz en entrevistas a la madre de la víctima de desaparición, quien lamentablemente falleció sin saber dónde estaba su hijo.

Son cuatro partes del documental, fueron lanzados el jueves 20 de marzo y ofrecen una mirada detallada sobre el caso de Héctor Rangel, quien, a sus 27 años, viajó junto con sus amigos Hugo e Irene desde Querétaro a Monclova con la intención de cobrar un dinero que se les debía a sus padres. Sin embargo, los tres jóvenes nunca regresaron a casa.

El 10 de noviembre de 2009, Héctor fue detenido por policías municipales que, en realidad, operaban al servicio del crimen organizado. Desde entonces, su paradero sigue siendo desconocido. Durante años, un espectacular con su imagen —portando un sombrero— se mantuvo en Monclova como un recordatorio de su ausencia y del esfuerzo incansable de su familia por encontrarlo, ofreciendo incluso una recompensa por información que los llevara a su ubicación.

El documental no solo reconstruye los hechos, sino que también señala la red de complicidad entre instituciones y grupos criminales que perpetúan esta crisis humanitaria. Lejos de la narrativa que justifica las desapariciones forzadas como resultado de conflictos entre delincuentes, la historia de Héctor Rangel evidencia que cualquier persona puede ser víctima de este flagelo si se encuentra en el lugar y momento equivocados ante autoridades corruptas.

A través de una narrativa impactante y un enfoque riguroso, “Anatomía del Mal: el caso Rangel”, ofrece un testimonio ineludible de la impunidad que reina en el país, y de la valentía de las familias que, como los Rangel, enfrentan el abandono institucional en su lucha por la verdad y la justicia.

Esta producción pone en la agenda nacional la realidad que no debe repetirse, una tragedia que sigue vigente en diversos estados de la República con cifras alarmantes de desapariciones.

La promoción de este documental se lanzó en un contexto de indignación tras los recientes acontecimientos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, un recordatorio de que la crisis de desapariciones forzadas en México sigue siendo una herida abierta. Dentro de esta investigación se encuentran entrevistas realizadas por profesionales de Periódico La Voz, incluso se da el crédito en el documental.

LOS BUSCARON EN UNA BRECHA EN MONCLOVA.

Fue el 24 de septiembre cuando Brenda Rangel brindó una entrevista a Periódico La Voz, señaló que su hermano iba de paso por Monclova, la última vez que tuvieron contacto con él fue el 10 de noviembre del 2009, fue por vía telefónica, llamó para decir que lo había parado la policía.

Brenda Rangel comentó que la fiscalía continuaba investigando, por ello estaban en Monclova, específicamente en el kilómetro 25 de la carretera 57, era la primera vez que hacían una búsqueda de Héctor de esa forma.

Buscando restos humanos colaborando con la Fiscalía General con personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con la Comisión de Derechos Humanos y con el equipo de Antropólogos Forenses Argentinos, con el Fondem y familiares de más desaparecidos.

En aquel entonces la entrevista a Brenda Rangel; hermana de Héctor Ortiz, señalaba que su madre falleció diciendo el nombre de su hijo, la tristeza para Brenda Rangel y sus hermanos es saber que partió de este mundo sin conocer el paradero de su hijo, sin tener la certeza de saber sí estaba vivo o muerto o dónde estaba. En ese entonces Brenda Rangel, fundadora de “Desaparecidos Justicia”, era paciente oncológico derivado a un cáncer de mama, necesitaba ser sanada, ser curada y dejar de pensar, su padre estaba muy enfermo y también necesitaba ser sanado, tenía que saber de su hijo. “Tengan piedad y díganos dónde está”, señalaba.

ESTÁN MUERTOS LOS TRES”: TAROTISTA.

Periódico La Voz en ese entonces también dio a conocer la información proporcionada por “Jazmín” una médium, justo en el momento en que buscaban los restos en una brecha de en el kilómetro 25 de la carretera federal 57.

A través del tarot y su canal de Youtube, habló a petición de los familiares, sobre los casos de personas no localizadas.

Al hablar del caso de Héctor Rangel, la médium “Jazmín” explica que la familia de Héctor se dedicaba al comercio, mayormente de ropa en Querétaro, tenían distintos clientes, uno de ellos era de Monclova Coahuila a quien le dieron mercancía a crédito.

El cliente tenía una deuda con los comerciantes, era de 90 mil pesos, envió a su chofer en un auto con el mensaje de que si querían el pago tendrían que viajar a Monclova.

El 10 de noviembre del 2009, Héctor Rangel decidió acompañar al chofer, él iba en su auto y el chofer en el suyo, juntos iban a Monclova donde les darían el dinero de la deuda. Para el viaje se sumó Irene Lugo Hernández quien hacía la limpieza en casa de Héctor, además de Milton Hugo Aguilar Torres un amigo de Héctor.

El mismo día a las 10:30 de la noche, Héctor se comunicó con su familia, dijo que estaba en un motel de Monclova junto a sus acompañantes, señaló que una patrulla los había parado y que le quitaron 200 pesos porque supuestamente iba a exceso de velocidad, el joven mencionaba que no iban a más de 60 km, pero decidió darles el dinero para no tener problemas.

Héctor indicó que había perdido de vista el auto del chofer, durante la llamada relató que a lo lejos venía la patrulla que les había quitado el dinero acompañado de una segunda patrulla que escoltaba el carro del chofer, en eso se escuchó un rechinido y la llamada se cortó. Lamentablemente no volvieron a saber de Héctor ni de sus acompañantes.

¿QUÉ DIJERON LAS CARTAS?

Al “echar” las cartas del tarot, la mujer acomoda las barajas, pidiendo a los espíritus que se manifestaran. Dijo que Héctor, la empelada doméstica y el amigo, no sabían que estaban tratando con alguien involucrado en el crimen organizado que movía droga y que tenía negocios de ropa para justificar sus ganancias.

Nunca hubo intención de pagar la deuda y fue mucha confianza de Héctor al aventurarse a viajar a Monclova.

“Este señor lo que iba a hacer era secuestrar al muchacho, aquí hay un mensaje que me dan las cartas y me llama la atención porque Irene y Milton dicen que se sintieron traicionados, pero a Héctor le dio miedo quedarse solo, por eso los involucró”, relata. La mujer argumenta que ellos no iban a morir, pero se quedaron porque Héctor les pidió que se quedaran.

“Irene pide que la saquen de donde la fueron a dejar, dice que es una zona donde hay vegetación, hay poco ruido, pero en la noche se escuchan los cantos de chicharras y grillos, a ella no le gusta ese lugar, quiere que la saquen de ahí”, comenta la adivina.

“Veo un reencuentro de dos personas, es un hombre y una mujer, Héctor está con una mujer y veo una celebración, debe ser algún familiar, alguien que ya falleció, los dos están en la luz”, pudiera referirse a la madre del joven quien murió tras muchos años de buscar a su hijo.

Aunque la mayoría de los cometarios que la gente deja en sus videos son de personas que quieren conocer sobre el paradero de algún familiar y que desesperadamente intentan ponerse en contacto con Jazmín, hay también quienes acusan a la tarotista de promocionarse haciendo lecturas falsas de los desaparecidos en México, pues la mayoría de los casos que ha tocado siguen abiertos y no tiene la autorización de los familiares.