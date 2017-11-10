Buscará Gobierno que se quede Aeromexico

El Estado buscará mantener el vuelo de Aeroméxico que sale de la ciudad de Saltillo a la capital del País, mismo que dejará de operar a partir del 22 de noviembre y que dejará sin vuelos comerciales al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe.

Después de que se dio a conocer la suspensión del servicio de la aerolínea mexicana por la poca demanda que se tiene del servicio, el gobernador Rubén Moreira Valdez dijo que ya habló con los directivos de la empresa, quienes darán la oportunidad que el estado presente los argumentos del porque deben continuar con el servicio.

El motivo de que la empresa tome esta decisión es la falta de pasajeros debido a que las personas de la región prefieren viajar a Monterrey para realizar su viaje, al contar con la ventaja de conexiones internacionales, por lo que no se cubren los espacios en los vuelos que salen de la ciudad.

Entre los argumentos que presentará el Estado para que mantengan su operatividad están los estímulos fiscales que pueden otorgar, así como la remodelación que se realizó en esta administración cercana a los 200 millones de pesos.

Al retirarse el vuelo de Aeroméxico del Aeropuerto Plan de Guadalupe, este se quedaría sin vuelos comerciales, por lo que se limitaría al servicio privado y de carga.

A pesar de esto el Mandatario Estatal informó que la suspensión de este vuelo no afecta la llegada de nuevas inversiones, al señalar que la distancia entre el aeropuerto de Monterrey y Saltillo es de 45 minutos, muy por debajo del tiempo que existe en ciudades como Nueva York, Shanghái, Londres.

Moreira Valdez indicó que se buscará la manera de que se mantenga el vuelo de Aeroméxico en Saltillo, pero en caso de que no sea posible se buscarán otras opciones con otras aerolíneas que puedan dar el servicio con aviones más pequeños, donde incluso se consideró opciones como Aeromar.

En cuanto a la situación de Monclova en donde existen versiones encontradas por parte de los empresarios sobre el vuelo de Aeromar de Monclova-México, el Mandatario se reservó su opinión y mencionó que dialogará con los directivos de la empresa buscando fortalecer a Monclova.