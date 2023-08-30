Buscó Arcosa nuevos proveedores

Solo tres meses duró el problema de desabasto de placa de acero para la empresa Arcosa, ya cuentan con nuevos proveedores, hay unos de Monterrey otra empresa mexicana pero también importan de Estados Unidos.



Hoy en día ya con la proveeduría garantizada de placa de acero para la fabricación de tanques de gas LP y de amoníaco, Arcosa está ya recuperada y en franco crecimiento, indicó Jorge Villegas, jefe de Seguridad de la empresa.

Explicó que el producto terminado se exporta a Estados Unidos, tienen una producción aproximada de 80 mil tanques anuales.

Actualmente brindan empleo a 390 personas, recientemente hubo la contratación de 70 soldadores, y no han batallado para conseguir mano de obra, tienen la coordinación para la contratación con la CTM.

José Villegas indicó que sí existe la posibilidad de crecimiento de la planta, solo están esperando “luz verde” del corporativo de Estados Unidos para buscar dónde se puede instalar.