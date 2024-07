Cae 15% la ocupación hotelera.

La crisis provocada por Altos Hornos de México (AHMSA) ha generado una caída de hasta un 15 por ciento en la ocupación hotelera de la región centro, este parámetro se ha mantenido desde que la empresa dejó de operar.

Jorge Kalionchiz empresario de este ramo externó que han sido de los más afectados y buscan subsistir con diversas estrategias, sobre todo porque tenían ocupación hotelera de negocios, en su mayoría relacionados con la empresa acerera.

Por ello es que el sector hotelero de Monclova lucha por sobrevivir, aunado a la crisis que ya vivían por la pandemia del Covid-19 y ante la inminente quiebra de Altos Hornos de México, esto podría seguir de la misma manera o peor.

Mencionó que se realizan eventos en la ciudad que ayudan a la economía como lo son las visitas de los deportistas de otras ciudades y estados, además de los paisanos que pasan de forma frecuente por la región centro y al menos rentan una noche antes de seguir su camino muy temprano al día siguiente.

Sin embargo esto no ha sido suficiente porque el flujo que generaba la acerera era alto. Así mismo, Jorge Kalionchiz señaló que no han tenido que prescindir de sus trabajadores pero la bolsa de trabajo permanece cerrada, al no tener los recursos para pagar a más personas mientras que enfrentan el pago de diversos servicios como la electricidad.