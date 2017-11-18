¡Cae asesino de Las Torres!

En medio de una fuerte movilización policíaca, la Fiscalía General del Estado cumplió la noche de ayer una orden de aprehensión contra Dagoberto Treviño Villa, acusado de matar de un disparo en la nuca a un jovencito de 17 años en la avenida Las Torres.

Con gran hermetismo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal escoltaron al detenido a las instalaciones del C-4, donde fue puesto a disposición del Juez de Control, quien determinaría en base a la carpeta de investigación su probable participación en el homicidio de José Fidencio Borrego Ledezma.

Como se informó, la víctima caminaba la noche del lunes por el camellón Central de la avenida Las Torres, cuando un sujeto se le acercó por la espalda y le disparó en la nuca, dejándolo muerto en medio de un charco de sangre.

Una cámara de vigilancia ubicada al exterior de un local comercial cercano dio cuenta del homicidio, lo que fue utilizado como medio de prueba para facilitar la ubicación del asesino.

Ayer a las 19:20 horas cuando el presunto homicida, Dagoberto Treviño Villa, de 41 años de edad, quien tiene su domicilio en la colonia Las Flores, fue llevado ante el Ministerio Público donde después de permanecer por varias horas, fue aprehendido por los agentes que rápidamente lo subieron a una unidad y lo trasladaron al C-4.

Será hoy cuando se lleve a cabo la audiencia inicial ante el Juez para determinar si Dagoberto enfrentará el proceso en libertad o encerrado en las celdas del penal provisional C4, esto de acuerdo a las pruebas que presente la Fiscalía.

De acreditarse su probable responsabilidad se le procesará por el delito de homicidio calificado al haberse cometido con premeditación, alevosía y ventaja.