Cae techo del IMSS Frontera

Frontera Coah.- La tarde de ayer se cayó parte del techo de la Clínica 9 del IMSS Frontera dejando en evidencia el pésimo estado en que se encuentra el edificio.

Fue el techo de la Sala de Consulta la cual no soportó más la humedad del lugar y colapsó afortunadamente en ese momento no había nadie debajo de ese punto por lo que no se registraron personas lesionadas

Personas que esperan consulta manifestaron su temor a que más partes del techo se cayeran pues en diversos puntos del edificio se nota las malas condiciones del lugar. En un vídeo grabado por mismos empleados del Hospital se logra apreciar un corto circuito poniendo en riesgo los tanto a derechohabientes como a personal de la clínica.