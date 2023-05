Calara diferencia de trato de AMLO

Existe una clara distinción en el trato del Presidente de la República con los trabajadores de Altos Hornos de México y el que ofrece a los de Banamex, ante el interés de rescatar a la institución bancaria, en "apoyo" a los trabajadores, así lo indicó el Vocero del Sindicato Nacional Democrático.

Luego de que el pasado martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia mañanera la intensión de invertir hasta 3 mil millones de dólares, para el rescate de la institución bancaria, Gerardo Flores Escobedo señaló que existe una clara diferencia en el trato que se da a los trabajadores.

Dentro del mensaje que dio el Jefe del Ejecutivo Nacional dijo que no se trata de rescatar la empresa o a los empresarios, si no apoyar a los trabajadores de la institución que se ven afectados.

Sin embargo, desde hace años, trabajadores de Altos Hornos de México han pedido apoyo al Gobierno Federal ante la situación que vive la empresa y que hasta el momento no han tenido una respuesta a pesar de la crisis económica en la que viven miles de trabajadores y sus familias.

"Sí se ve una diferencia marcada, si en su discurso siempre ha dicho que no es un Gobierno que viene a rescatar empresas privadas, como lo ha dicho reiteradamente con AHMSA, en donde no quiere mover nada para ayudar a los trabajadores, pero vemos que está haciendo lo que dijo que no haría con Banamex, en donde quiere invertir, por lo que lo cosa no son parejas".

Mencionó que la situación entre los trabajadores de AHMSA es crítica y no son 100 o mil los obreros, son miles las personas que dependen de la empresa y que padecen por la falta de pagos y que no se ha tenido la intervención de Gobierno Federal.

Señaló que no es recatar la empresa, ni a los dueños, sino apoyar a las familias de obreros, a los ciudadanos, a toda una ciudad que depende de la empresa.

Al contrario se ve un revanchismo con el estado, con la empresa, lo cual se demostró con la suspensión de los contratos de compra de carbón por parte de CFE a Micare, que acabó con un importante número de empleos en la región Carbonífera.