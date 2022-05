Calla doctor acusado de negligencia

Niega dar declaración el doctor Anselmo Baranda, es acusado de realizar una mala práctica a la joven Susana Delgado Briones, sus familiares siguen completando el caso para interponer la denuncia por negligencia médica ante el Ministerio Público.

"No gracias no me interesa", externó el médico cuando Periódico La Voz se comunicó con él vía telefónica, además, el doctor ya no asistió al Hospital del DIF Monclova, pero sí a su trabajo en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al respecto, el papá de Susana, Édgar Eduardo Delgado indicó que junto al abogado siguen recabando pruebas, análisis y más información del último lugar en el que estuvo su hijo y donde recibió la última operación.

"Me faltaron unos datos en el Hospital Saint Marie y me dijeron que no había problema en proporcionarlos, pero si necesitaban la autorización del director como del doctor que la atención esa semana".

Mientas que en el Hospital del DIF Monclova se negaron a brindarle la documentación, asegurando que solo se los darían a las autoridades inmiscuidas en el caso, es decir, hasta que la denuncia se encuentre en el Ministerio Público.

"En el DIF de plano me dijeron que no pero en el otro hospital quedaron de hablarme en la tarde", señaló Edgar Delgado.