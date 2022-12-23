Calman en frio con una fogata

La señora Vanesa Varela pidió el apoyo de la ciudadanía para mejorar su jacalito, donde habita ella, su hija y su mamá, quien padece de diabetes y desde hace 11 años tiene que usar silla de ruedas.

Vanesa Varela Monsiváis vive en la colonia Ampliación 21 de Marzo, un sector marginado donde habitan más de 20 familias en condiciones precarias, la mayoría vive en jacalitos y tienen muchas carencias como lo son falta de láminas, cobertores para esta época y servicios.

“Necesito ayuda para mi mamá porque ella está en silla de ruedas y tiene diabetes, allá donde vivimos arriba no hay ni puerta ni ventanas, solo tapamos con unos hules pero no sirve de mucho, el aire se cuela y nos congela a todos”.

Mencionó que su mamá cuenta con 68 años de edad y aunque se encuentra bien de salud, requiere de apoyo porque no puede moverse con facilidad luego que le amputaran un pie y desde entonces requiere que su hija le ayude a administrarle insulina. La que también sufre de las inclemencias del tiempo es su hija de 11 años de edad, quien se ha enfermado de gripe.

“Ahorita no podemos salir a trabajar así, por eso requerimos de una despensita y de cobertores sobre todo para mi mamá, para pasar una Navidad al menos sin tanto frío y con algo de comida en la mesa ya que no contamos con los recursos”.