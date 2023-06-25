“Calor” de las copas aumenta violencia

El ingerir bebidas alcohólicas para “refrescarse” aumenta los casos de violencia dentro del hogar, donde los más afectados son los menores de edad, externó la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

“Psicológicamente el calor nos afecta de muchas formas, tiende a incrementar la ansiedad, el estrés, la deshidratación propia de nuestro cuerpo hace que el cerebro no funcione correctamente y constituyen un foco rojo”, dijo la subprocuradora regional, Martha Herrera.

Indicó que constituyen agresiones de cualquier tipo como la agresión sexual, física, mental, entre otras, y como buenos mexicanos y moncloveneses, los padres de familia tienden a hidratarse con bebidas embriagantes durante la temporada de verano, lo cual sale contraproducente.

Señaló que en lugar de bebidas alcohólicas, las personas deben buscar hidratarse de forma correcta con agua, suero, resguardándose del calor y tranquilizarse para que no afecte de forma psico emocional y que produzca problemas en su entorno social, familiar y laboral.

Aunque hasta el momento la Pronnif no ha atendido casos por esta situación, se tiene registro que las vacaciones de verano representan un aumento de casos y foco rojo, no solo por la violencia, sino por omisiones de cuidados a los niños.

Exhortó a los padres de familia el cuidarlos bien durante la ola de calor, no dejar que salgan a jugar en horario cuando el sol esté en su punto más alto, resguardarlos de calor y que usen ropa ligera y de colores suaves.