Calor es un peligro para gente vulnerable: Personas en situacion de calle, adultos mayores

MONCLOVA., COAHUILA.- El intenso calor que se ha dejado sentir en la ciudad pone en grave riesgo a la población vulnerable como son las personas en situación de calle y los abuelos que viven en el abandono, aseguró Juan Francisco Vielma.

"Homy" quien se encarga de brindar apoyo a personas en situación de calle dijo que actualmente ha atendido a una gran cantidad de personas, sin embargo no todos acceden a quedarse en el albergue aún cuando está totalmente habilitado".

Dijo que por esa razón, acude a los puntos ya conocidos onde se ubican indigentes y adultos mayores para llevarles agua, alimento y para revisar su estado de salud, toda vez que además de quemaduras sufren de insolación por el fuerte calor que se ha dejado sentir y que a la sombra es superior a los 47 grados centígrados.

"Hemos encontrado abuelitos con deshidratación, desnutrición, sucios, con problemas de presión arterial elevada y muchas otras cosas que causa el abandono, esta temporada es grave para ellos pero estamos trabajando para evitar fallecimientos por esta razón".