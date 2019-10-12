Cambia el Amparo de Director Administrativo

Se retiró el contador Sergio Thompson del Hospital Amparo Pape, ocupó el puesto de director administrativo y el día de ayer los directivos entregaron el cargo a Elena Vega de los Santos, quien tiene experiencia como licenciada en administración de empresas, contadora pública y es licenciada en enfermera.

Alrededor de la 1:00 de la tarde personal de Saltillo acudió al nosocomio para hacer el protocolo de entrega-recepción a la nueva encargada, asistió también el director Ángel Cruz García y el titular de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, además, el cuerpo médico y subdirectores del lugar.

Es licenciada en administración de empresas, contadora pública y es licenciada en enfermera con especialización en obstetricia. Estará encargada de la administración del hospital, manejo de personal y vehículos, entre otras cosas, Vega de los Santos estaba encargada de los asuntos financieros en la Jurisdicción Sanitaria 04.

“Es una persona muy preparada que siempre ha estado al frente de la jurisdicción, el contador Thompson se retira de la Secretaría de Salud por asuntos personales. Todo va a seguir igual con el cambio, solamente se hizo un movimiento de lugar de la contadora”, dijo Aguilar Arocha.