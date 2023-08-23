Cambian “terreno” por libros de texto en Castaños

Monclova, Coah.-Gran controversia causó el uso de libros de texto gratuito que deberán llevar alumnos del ciclo anterior. A través de redes sociales se hicieron virales la venta de los libros que como su nombre lo indica son “gratuitos” sin embargo perfiles de madres de familia los ofrecían en 400 pesos, incluso hubo algunos que “cambiaban” libros por terrenos con buena ubicación, causando la burla de los cibernautas.

Por otra parte autoridades educativas informaron que aún están en espera de lo que Secretaría de Educación informe por lo tanto deberán padres de familia esperar al inicio del ciclo escolar. Sin embargo se dejó en claro que padres no deberán preocuparse por la educación de sus hijos al contrario los maestros están capacitados para llevar a cabo con desempeño y calidad todo el periodo escolar.

A través de grupos de WhatsApp de escuelas primarias se informa lo siguiente:

“Por parte de la escuela NO se está pidiendo que consigan los libros. Aún esperamos indicaciones oficiales para la primer semana.

Hay que traer preparado el cuaderno de PEMC, la lista de materiales se estará recibiendo en esta primer semana.” Mientras que en otros planteles si se solicitaba a padres de familia conseguir los libros de texto gratuito del ciclo escolar pasado.