Cambiarán al titular de Conciliación y Arbitraje

En las próximas horas, Gilberto Silva González dejará el cargo de presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para ocupar el mismo puesto en la delegación sureste, mientras que el titular de aquella región Ricardo Aguirre Cuéllar, atenderá ahora en la Región Centro.

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En las próximas horas, Gilberto Silva González dejará el cargo de presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

De acuerdo a la información proporcionada por fuentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se realizará el cambio de funcionarios con la intención de mejorar la atención en las dependencias de ambas regiones, especialmente evitar que puedan gestarse compromisos con empresas o trabajadores.

Silva González, originario de Saltillo llegó en 2014 en sustitución del entonces presidente, César del Bosque, quien fue agredido con un arma blanca al exterior de la dependencia y ya no regresó a laborar.

Al funcionario le tocó enfrentar uno de los periodos con mayor problemática laboral en la región, pues fungió como mediador en los paros que se hicieron en las empresas durante los últimos años. Mientras tanto, Ricardo Aguirre Cuéllar es originario de Monclova, pero ha desempeñado diferentes cargos dentro del Gobierno del Estado en Saltillo.

Aguirre Cuéllar fue comisionado de Seguridad Pública al inicio de la administración del exgobernador, Rubén Moreira Valdez, posteriormente fue cambiado a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Saltillo donde se desempeñará hasta esta semana.

Se espera que en cualquier momento, Aguirre Cuellar arribe a Monclova a tomar las riendas de la dependencia, lo mismo que hará Silva González en la región sureste del estado donde se encargará de atender los asuntos de temas laborales.