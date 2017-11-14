Capacitan a MPs en nuevo Código Penal

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado recibieron capacitación sobre el nuevo Código Penal del Estado que entra en vigor el próximo 26 de noviembre con cambios importantes.

A las cuatro de la tarde del lunes, el Instituto de Estudios Penales y Formación de Profesionales de la Fiscalía General del Estado comenzó con la capacitación a cargo del exdelegado, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

La principal finalidad de la capacitación es que los Agentes del Ministerio Público conozcan las modificaciones que incluye este nuevo código, la forma de operar, especialmente los cambios en los artículos y sentencias.

Las modificaciones al Código Penal del Estado se publicaron el pasado 27 de octubre en el Periódico Oficial del Estado, sin embargo entrará en vigor a partir del próximo 26 de noviembre.

En la capacitación estuvo presente el delegado regional de la Fiscalía, Rodrigo Chaires Zamora, así como 36 Agentes del Ministerio Público que estarán por las tardes durante una semana recibiendo la información necesaria para operar este nuevo código.

