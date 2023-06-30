Captura Fiscalía a asesino de Policía

MONCLOVA, COAH.- Detectives de la Agencia de Investigación Criminal capturaron al presunto asesino del oficial de la Policía Preventiva de ciudad Frontera, Luis Armando Burciaga Treviño.

Tras realizar un fuerte operativo en la colonia La Ribera, encabezado por el supervisor regional, Elías Briones, y el comandante del grupo de homicidios, Jorge Ramos Orenday, se logró la detención de Juan Manuel 'N', de 39 años, quien fue sorprendido en posesión de dos armas, una de ellas, la de cargo del uniformado.

Tras el asesinato de Burciaga Treviño en calles de la Zona Centro, los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, gracias a testigos, lograron asegurar a varios implicados en el caso en el que murió el uniformado al recibir al menos tres disparos, entre ellos, un adolescente de 16 años.

Mediante el operativo, los agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron hasta una vivienda de la calle Río Monclova de la colonia La Ribera, donde lograron asegurar a Juan Manuel 'N', por los cargos de amenazas y resistencia.

Al encontrar un arma .38 y otra más en posesión del presunto homicida, este se tornó violento y arremetió contra los oficiales.

Los detectives de la AIC procedieron a desarmarlo y posteriormente con su aseguramiento, por lo que la cuadra fue resguardada por las autoridades, confirmándose que una de las armas que tenía Juan Manuel 'N' era la que el elemento tenía a cargo al momento del artero crimen.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, los detectives trasladaron al presunto asesino del uniformado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público.