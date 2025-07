Protestan contra elección del Poder Judicial

Monclovenses se sumaron este domingo al movimiento nacional en contra de la elección del Poder Judicial, al cuestionar la legitimidad del proceso y exigiendo respeto a la división de poderes.

La protesta, que se realizó de manera simultánea en al menos 50 ciudades del país, y fue convocada por la organización ciudadana RECAP (Resistencia Civil, Activa y Pacífica), que busca alzar la voz.

En Monclova, la protesta tomó forma de una caravana vehicular que recorrió el bulevar Harold R. Pape, y concluyó en la Plaza del Magisterio, donde se dio una concentración de los manifestantes.

Obed Chávez Pruneda señaló que el movimiento es una marcha pacífica, convocada por ciudadanos, con el objetivo de decirle al gobierno que la gente no está de acuerdo con la elección judicial, la cual carece de transparencia y sentido común.

Cuestionó que un tema tan delicado como la designación de jueces se decidió mediante un proceso electoral poco claro y con escasa participación.

"¿En qué parte del mundo a los jueces los elige el pueblo? No checa, no tiene sentido, se vio un acto manchado, con el uso de los acordeones además la mayoría de los votantes ni siquiera conocía a los candidatos".

Señaló que la apatía ciudadana reflejada en la baja participación, es muestra del rechazo generalizado al proceso.

"Somos 90 millones de ciudadanos que no avalamos esa elección, por lo que con este movimiento buscamos despertar conciencias, porque si la gente no participa, no vamos a poder cambiar las cosas".