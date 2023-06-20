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Coahuila

Carlos Martínez reforzará a los Acereros

Con experiencia en Grandes Ligas sumará poder el staff de picheo.

Eli Fuentes
Por Eli Fuentes - 20 junio, 2023 - 06:51 p.m.
Carlos Martínez reforzará a los Acereros

MONCLOVA.- Los Acereros de Monclova tendrán un refuerzo de alto poder para este 2023, se tarda del lanzador Carlos “Tsunami” Martínez quien llega con experiencia de Grandes Ligas y un breve paso con los Toros de Tijuana en la presente campaña.

El diestro llega con una experiencia de MLB de 9 campañas con los Cardenales de San Luis, en este 2023 participo con Toros de Tijuana 5 juegos, 5 aperturas, 1 juego ganado, lanzo 22.2 innings, dejo un ERA de 7.15, recibió 21 carreras, 3 jonrones y 17 ponches. 

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Carlos Martínez reforzará a los Acereros
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Carlos Martínez reforzará a los Acereros

Con la llegada de Carlos Martínez Acereros sigue en búsqueda de solidificar su rotación de abridores de cara a la segunda vuelta de temporada.

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