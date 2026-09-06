Carlos Villarreal apoya a madres buscadoras en Monclova

El Ayuntamiento de Monclova brindará apoyo y facilitará las actividades de los colectivos de madres buscadoras que participarán en la Jornada de Búsqueda en Vida, programada del 20 al 26 de septiembre en la Región Centro.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez sostuvo una reunión con el padre Paulo Sánchez para revisar la agenda de la jornada y dar seguimiento a los acuerdos establecidos con el gobierno estatal, encabezado por Manolo Jiménez Salinas.

Villarreal Pérez señaló que la jornada será encabezada por los tres órdenes de gobierno y contará con la participación de distintos colectivos de madres buscadoras, quienes realizarán diversas actividades relacionadas con la búsqueda de personas.

Explicó que una de las actividades previas se realizó el domingo pasado en Monclova, donde se tomaron muestras de ADN, como parte de las acciones que continuarán durante la jornada de septiembre.

Detalló que las actividades contempladas del 20 al 26 de septiembre incluyen búsquedas y otros trabajos coordinados, por lo que el municipio participará como facilitador y se sumará a las acciones autorizadas por las distintas instancias de gobierno.

"Va a ser una agenda del 20 al 26 de septiembre aquí en nuestra región", señaló el alcalde, quien destacó la importancia de mantener una organización adecuada para que los colectivos cuenten con el respaldo de las autoridades.

Añadió que el objetivo es dar seguimiento puntual a las necesidades que surjan durante las actividades, en coordinación con el gobierno estatal y las dependencias de los diferentes órdenes de gobierno.