Manolo Jiménez destaca avances en seguridad y proyectos en su informe de gobierno

El alcalde Carlos Villarreal acompañó al gobernador Manolo Jiménez durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, reiterando el compromiso de seguir trabajando en equipo para que Coahuila y Monclova continúen avanzando con proyectos y resultados.

El informe, realizado en la ciudad de Torreón, permitió dar a conocer las principales acciones emprendidas durante 2025, entre ellas la estrategia de seguridad que mantiene a Coahuila como uno de los estados más seguros del país, basada en prevención, proximidad, inteligencia y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

El alcalde Carlos Villarreal reconoció el trabajo del gobernador y reiteró que Monclova seguirá sumándose a este esfuerzo de trabajo en equipo y cercano a la gente:

"Celebramos los resultados presentados por el gobernador Manolo Jiménez. En Monclova continuaremos trabajando hombro con hombro con el Gobierno del Estado para que cada proyecto se traduzca en beneficios reales para nuestra gente. Unidos seguimos construyendo un Coahuila fuerte, seguro y con oportunidades para todas y todos", señaló.

Durante su informe, el Gobernador también destacó los avances en infraestructura, la estrategia Mejora Coahuila, la inversión histórica en salud, los resultados del DIF Estatal, y las acciones orientadas a consolidar a la entidad como un referente para trabajar y vivir.

Asimismo, informó sobre el impulso a obras estratégicas que favorecen un crecimiento ordenado y generan mejores oportunidades para las familias coahuilenses. Subrayó además, que los programas implementados fortalecen la calidad de vida en colonias, barrios y ejidos de los 38 municipios.