El pequeño Monclovense: un libro que celebra la identidad de Monclova

La picardía, el humor local y las expresiones más auténticas de Monclova se reunirán en las páginas de "El pequeño Monclovense", un libro ilustrado que promete arrancar risas y la identificación de los lectores con su contenido.

La obra, creada por el autor monclovense Juan Latapí O., es un compendio de términos, frases y modos propios de la comunidad, explicados con ingenio y acompañados de monitos y dibujos que reflejan el estilo divertido y desenfadado del escritor.

La presentación se realizará el jueves 27 de noviembre en la Librería Patria, en punto de las 6:30 de la tarde, donde el público podrá conocer de primera mano el proceso creativo del autor y disfrutar de un evento pensado para celebrar la identidad local.

Con este libro, Latapí busca preservar y compartir el folklore lingüístico de Monclova, invitando a lectores de todas las edades a reconocerse en cada trazo y cada expresión. Una cita imperdible para quienes viven y experimentan situaciones día a día en la ciudad y su particular manera de decir las cosas.

"-Este último es un libro de botana donde a base de términos locales se hace una autocrítica en botana de cómo somos qué hacemos, qué pensamos y cómo actuamos. Es un libro de Monclova para Monclova." -, Así lo expresó el autor.

Cabe mencionar que esta obra es su 4o. libro en su clase lo que promete ser todo un éxito al igual que sus predecesores.