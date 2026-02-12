Carlos Villarreal asiste al informe de UAdeC en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal asistió al Segundo Informe de Actividades del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, donde reafirmó la coordinación entre el Gobierno Municipal, la máxima casa de estudios y el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer la formación y el desarrollo profesional de las y los estudiantes.

Durante el evento, el alcalde destacó que el trabajo conjunto con la UAdeC se ha consolidado vinculando la educación superior con el sector productivo y generando condiciones que favorecen la atracción y consolidación de empresas en la región.

Subrayó que el trabajo en equipo con la Secretaría de Educación y las instituciones universitarias permite avanzar en certificaciones, fortalecimiento curricular y programas de capacitación que preparan a las y los jóvenes para enfrentar los retos del mercado laboral actual, contribuyendo al desarrollo económico de Monclova.

Como parte de su agenda institucional, el alcalde también asistió al informe de actividades de la diputada local Lupita Oyervides, a quien reconoció por su trabajo legislativo en favor de las familias de su distrito y por mantener una colaboración permanente con el Gobierno Municipal en temas prioritarios para la ciudad.

Durante este encuentro, se dio la bienvenida a Monclova al presidente del PRI en Coahuila, Carlos Robles, y al secretario de Operación Política, Diego Rodríguez, reafirmando la importancia del diálogo y la coordinación entre los distintos actores políticos para impulsar una agenda común en beneficio de Monclova y la región.

Sobre su agenda de hoy, el alcalde señaló que estos encuentros son importantes porque "seguimos trabajando en equipo con la Universidad Autónoma de Coahuila, con el rector Octavio Pimentel y con el gobernador Manolo Jiménez, porque estamos convencidos de que la educación y la formación profesional son pilares del desarrollo de nuestra ciudad. De la misma manera, reconocemos el trabajo de la diputada Lupita Oyervides y reiteramos nuestra disposición para seguir sumando esfuerzos en favor de Monclova".

El Gobierno Municipal de Monclova refrenda así su compromiso de mantener una coordinación permanente con el Gobierno del Estado, las instituciones educativas y el Poder Legislativo, fortaleciendo la educación, la vinculación productiva y las oportunidades para las y los monclovenses.