Carta a un Campeón: La madre de Eduardo Pérez Ramos lo recuerda

La madre de un joven deportista escribe una carta a su hijo Eduardo Pérez Ramos, un prometedor atleta que falleció la mañana del pasado domingo en una quinta donde se celebraba un ritual de Ayahuasca.

A MI HIJO AMADO...

Siempre se ha dicho que los hijos son prestados y cuando uno los pierde, no existe nombre para describir ese dolor. Hoy me ha tocado a mí, y es una tristeza que nadie debería experimentar. Mi amado Eduardo, un joven lleno de sueños, proyectos y ansias de vivir, con un futuro brillante por delante.

¿Hasta dónde puede llevarnos la depresión? Tu corazón latió tan fuerte hasta que se detuvo, después de haber llevado una vida tan saludable, con una actitud tan positiva y un amor inmenso para dar y recibir. Cualquiera que haya tenido la fortuna de conocerte, mi güero, aunque sea una sola vez, sabe que así eras tú. Brillaste con luz propia, irradiando felicidad y vida. Sin embargo, Dios tenía otros planes para ti.

Sigue corriendo, mi vida. Has alcanzado la meta con los brazos abiertos. Continúa brillando para nosotros con una luz eterna hasta la eternidad. No cualquiera deja un legado, y no cualquiera trasciende como lo has hecho tú. Serás amado y recordado como el ser maravilloso que fuiste en vida, tanto como deportista, hijo, hermano, amigo y como persona.

Tus hermanos y yo te amamos y te amaremos siempre. Siempre serás nuestro campeón... MI CAMPEÓN.

D.E.P. Eduardo Pérez Ramos (1993 – 2023).