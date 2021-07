Casi la mata

No conforme con golpear con un barrote a la madre de su hija, Mario Alberto Flores, “El Japo” le robó 2 mil pesos a Victoria Molina, quien se encuentra en cuidados intensivos del Hospital Amparo Pape, mientras su familia se hace cargo de sus 4 hijos que dependen totalmente de ella.

Mirta Molina Cázares hermana mayor de Victoria mencionó que nunca se enteraron si ella sufría algun tipo de violencia, no se mostraba temerosa ante él, no la molestaba en el domicilio o en el trabajo que tiene por años en una tortillería ubicada en la colonia Hipódromo sobre la avenida Las Torres.

“Antes se había separado pero él la buscaba, regresaron y luego otra vez se separaron de forma definitiva, pero la seguía buscando. El domingo mi hermana salió de su trabajo y fue a casa de mi mamá, cree que su agresor estaba escondido arriba del domicilio, ocurrió todo y los vecinos dieron aviso, cuando ella salió ya la encontró inconsciente”.

Además de golpearla, “El Japo” le robó 2 mil pesos, dinero que había cobrado en su trabajo el pasado domingo, no encontraron su bolsa ni su credencial.

Desde lo ocurrido se han turnado para estar con Victoria, ayer por la mañana Mirta acudió para ingresar en el horario de visita e informarse de su estado de salud. Mencionó que no saben qué ocurrirá con sus dedos ya que debido a los golpes con el barrote, perdió las uñas y tiene fracturas, además del traumatismo craneoencefálico.

Victoria había terminado su relación con Mario Alberto Flores, “El Japo”, luego casi dos años, tiempo en el que tuvieron a una niña, además de otros tres hijos que ya tenía la joven de tan sólo 23 años de edad, una niña de un año y medio, un niño de 2 años y medio, un niño de 4 años y otro de 7 años.

Los menores se encuentran en casa de su tía donde los cuida su hija de 12 años de edad, pero Mirta como su mamá no descansarán al estar cuidándolos y acudiendo al Hospital Amparo Pape. Desconocen lo que le ocurrió a Victoria y creen que ella como Mirta son las que visitan a su abuelita en el hospital.

“Les estamos haciendo creer que mi mamá se cortó un pie porque tiene problemas y que por eso su mamá está aquí, ellos no saben nada de lo que pasó. No han preguntado por ella ni les estamos prestando el celular para que no se enteren por un medio”.

Señaló que los niños más grandes están sintiendo que algo anda mal, durante el día se entretienen jugando con sus primos, pero durante la noche no pueden dormir.

“Ahorita nos preocupan los niños, si algo pasa como les vamos a decir y aunque salga bien, que ojalá así sea, no va a poder trabajar por un tiempo. No sabemos qué tanto le afectó, vamos a esperar que se le desinflame el cerebro y qué ocurrirá con sus dedos”.

