¡Casi la matan! Tres vecinas la golpean por mover el contenedor de basura

“Una mentada de madre no me hace daño pero ya llegó a mucho, para mí eso fue intento de homicidio”, comentó la señora María del Carmen Vázquez Alvarado quien recibió una brutal golpiza por parte de tres integrantes de la familia Rodríguez Rentería.

Tendida en la calle y con serias lesiones, fue como terminó María del Carmen Vázquez Alvarado de 62 años tras ser atacada a batazos por Resalió Rodríguez Rentería junto a sus dos hermanas Karina y Triana Berenice. Los hechos ocurrieron en la Calle 11 y la Avenida Sur de la colonia Ampliación Hipódromo, alrededor de las 22:30 horas del pasado jueves 14 de septiembre.

Explicó a Periódico La Voz que desde hace tres meses la familia Rodríguez Rentería la ha violentado verbalmente, diciéndole malas palabras a las que jamás les contestó. Todo comenzó por la ubicación de un contenedor de basura, porque la familia no quería que lo dejaran cerca de su domicilio, éste fue movido, pero no bastó para calmar el enojo.

Aunque María del Carmen acudió al Ministerio Público para interponer una denuncia por lesiones y una orden de restricción, jamás se llevó a cabo por parte del personal.

“Fueron dos agresiones, una a las 3:30 y otra a las 10:00 de la noche, primero fueron en una combi verde y luego en un auto rojo, de donde se bajó Resalió con un bat de aluminio junto a Karina y Triana, los tres me golpearon y ya no supe como estuvo la agresión porque me tiraron al piso donde me patalearon y pisotearon hasta perder el conocimiento”, narró la sexagenaria.

Señaló que cuando estuvo a punto de desvanecerse por la brutal golpiza es que recuerda a “Chalo” pegándole al pavimento a un lado de su cabeza y gritándole a sus hermanas “ahora sí mándenla a la v..”, por lo que ahora teme por la integridad de su familia.

María del Carmen mencionó que la familia ya agredió a su nieta de 5 años e incluso le tomaron fotos a ella como a un niño de 2 años de edad, sembrándoles el miedo.

La mañana de ayer acudió al Ministerio Público a interponer una denuncia por lesiones e intento de homicidio por parte de la familia Rodríguez Rentería, quiénes además han agredido a más vecinos de la colonia Ampliación Hipódromo e incluso una de ellas estuvo en la cárcel.

“Una mentada de madre no me hace daño pero ya llegó a mucho con agredirme, para mí eso fue intento de homicidio, quiero que paguen por lo que hicieron y que dejen en paz a mi familia. Dos veces no volverá a ocurrir, la siguiente vez van a tirarme completamente a matar”.