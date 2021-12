Catapulta TikTok carrera de Alex

Alex Treviño, el cantante monclovense que causó revuelo en las redes sociales agradeció a todos por sus muestras de apoyo en su carrera y habló sobre esta experiencia, pues antes de abordar el avión sacó su acordeón y se puso a cantar, cuando aterrizó ya se había hecho viral, bastaron 40 minutos para que su carrera empezará a despegar ya tiene giras confirmadas por México y Estados Unidos.

"Un joven monclovense causó expectación en el Aeropuerto de Guadalajara, México, al ponerse a tocar en la sala de espera y alegrar un momento a quienes se encontraban en el lugar. Trascendió que ese joven se llama Alex Treviño y toca en el grupo norteño llamado Terrenal", esto fue parte de lo que circuló en redes sociales, acompañado de un video en el que se aprecia al cantante rodeado de decenas de personas.

"Me siento muy contento, fue un momento inesperado, de repente se hizo viral y llegamos a más partes de México y de Estados Unidos fue una cosa muy bonita", comentó.

Alex Treviño vocalista del grupo Terrenal del género norteño texano, comentó que fue a Guadalajara por parte de la compañía para la que trabaja, Av Musick, de Alberto Sabas Valdés, era una convención de artistas para promocionar su talento la cual realizan empresarios para hacer bailes y conciertos masivos, allá tuvieron muy buena suerte, pues obtuvieron contratos para presentaciones masivas.

"Estábamos en la sala de abordaje cuando mi manager me dijo que acara el acordeón para echarme unas canciones, le dije que no, que me daba mucha pena, pero me convenció y empecé a tocar y cantar, cuando volteo a ver ya estaba lleno de gente que me estaban grabando, aprecié tanto ese momento", señaló.

La gente no solo lo grabó, sino que también le pidieron fotografía y autógrafos, mencionó que incluso llegaron a pensar que era el vocalista del grupo Intocable cuando vieron que no, lo felicitaron por ese gran talento.

Cuando llegaron a su destino y descendieron del avión se dio cuenta que se había hecho viral a través de Tiktok, Facebook, Instagram y más redes sociales, además de canales reconocidos en el país.

Mencionó que hubo medios que decían que recibía el apoyo de otra gente, incluso mejor que el apoyo de su misma gente de Monclova, ante esto Alex Treviño dijo que siempre ha recibido el apoyo de la gente en la capital del acero.

"Están equivocados al decir que nadie es profeta en su tierra, la gente de Monclova ha hecho crecer mi carrera, también tocaron el tema de que había sido rechazado en La Voz México y el resultado se dio en Tik Tok", comentó.

Señaló que están en gira por todo el país, próximamente estarán en Sonora, Nuevo León, Michoacán, Puerto Vallarta y Acapulco, además de una gira por Estados Unidos ya confirmada y todo esto gracias al video que se hizo viral.