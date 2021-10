Catastrófico para los empresarios

Si se hiciera con AHMSA lo mismo que se pretende hacer con Minera del Norte sería una catástrofe para proveedores de la Región Centro, mencionó Raúl Flores presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Señaló que la noticia fue a nivel internacional en un diario de Nueva York como empresa mexicana puedes hacer suspensión de pagos en Estados Unidos, te lo pueden aceptar, el señor Orduña aclaró que es para Minera del Norte, que hace más de un año ya había intentado hacerlo, pero un juez mexicano negó la suspensión, probablemente se logre en el extranjero.

Esto significa que van a parar su operación un rato, para restructurar la deuda y la situación de la empresa, no significa una quiebra total tienen un tiempo, pero lo que significa es que no pagarán a proveedores, empleados y obreros no liquidarán.

“Es tomar tiempo para regularizar la empresa, la noticia salió que en AHMSA pero no hemos sido informados, ojalá que no, eso es una llave que da oportunidad de restructurar la empresa”, comentó Raúl Flores.

Dijo que sí el juez americano acoge la demanda y hace la suspensión, se puede hacer, esperan que no suceda con AHMSA y que sea solo con Minera del Norte que tiene participación hacia Estados Unidos, pero no necesariamente, se puede presentar ante un juez porque se quiere ir a suspensión, no hay con que un juez sea americano o no.

“Vienen pagos de aguinaldos que son obligatorios, todas las empresas que están trabajando deben pagar, seguimos con la presión por el seguro Social, Infonavit y SAT, más la presión de poder arreglar esa situación para tener el registro del Outsorcing”, comentó.

Muchos están vendiendo propiedades y lo que lograron en el transcurso de la vida, para salir adelante, es una situación muy difícil.